Usa: giudice Ginsburg resta in ospedale

NEW YORK, 22 DIC - Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg resta in ospedale dopo l'intervento con il quale le è stato rimosso un tumore ai polmoni. Roccaforte liberal della Corte Suprema, Bader Ginsburg è stata già curata per cancro tre volte nel corso della sua vita. Bader Ginsburg è alla Corte Suprema dal 1993, la più anziana tra i suoi colleghi.