Trump insiste sulla Siria,Isis sconfitto

NEW YORK, 22 DIC - ''In Siria saremmo dovuti restare tre mesi, e questo accadeva sette anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato. Ora l'Isis e' fondamentalmente sconfitto e altri paesi locali, inclusa la Turchia, dovrebbero essere in grado facilmente di occuparsi di quello che ne resta. Torniamo a casa!''. Lo twitta Donald Trump difendendo la sua decisione di ritirare le truppe americana dalla Siria.