Indonesia: presidente, misure emergenza

ROMA, 23 DIC - Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dato ordine al governo di prendere "immediate misure di risposta all'emergenza, per cercare le vittime e soccorrere i feriti" dello tsunami nello stretto della Sonda, tra le isole di Giava e Sumatra. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter, esprimendo le proprie "sincere condoglianze" per le vittime del disastro.