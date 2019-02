Argentina: rinviato il processo Kirchner

BUENOS AIRES, 19 FEB - l'indisponibilità di un giudice che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico ha determinato il rinvio del primo processo per corruzione nei confronti della ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner che doveva cominciare il 26 febbraio. Lo riferisce la tv 'all news' TN. La settimana scorso un tribunale aveva respinto una richiesta dei legali della ex capo di Stato confermando la data dell'avvio del processo a Buenos Aires, ma ora l'annuncio che Jorge Tassara, uno dei giudici del tribunale federale incaricato del dibattimento è stato ricoverato, ha determinato il rinvio al 21 maggio. Si è appreso che Tassara sarà operato per l'innesto di un triplice bypass coronarico. Il processo in questione è il primo di una serie di procedimenti aperti contro la ex presidente, ed in particolare si occuperà di presunti favori per l'ottenimento di commesse per lavori pubblici nella provincia di Santa Cruz a favore dell'imprenditore Lázaro Báez, considerato vicino alla famiglia Kirchner.