Farnesina, riunione ong su Siria e Yemen

ROMA, 19 FEB - La Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, ha presieduto oggi alla Farnesina un tavolo tecnico alla presenza delle ONG italiane impegnate nelle crisi umanitarie in corso in Siria e in Yemen. La riunione ha consentito di condividere informazioni aggiornate, ascoltare le criticità riscontrate dagli operatori sul campo, e raccogliere proposte utili ad assicurare l'efficace coordinamento tra il Ministero degli Affari Esteri e le organizzazioni italiane che operano in queste aree di conflitto.