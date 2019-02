Francia: Israele, 'ebrei tornate a casa'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 FEB - "Condanno fermamente l'antisemitismo in Francia e faccio appello agli ebrei: rientrate a casa, immigrate in Israele". Lo ha detto su twitter il ministro dell'immigrazione israeliano Yoav Gallant dopo gli ultimi atti di antisemitismo. "La profanazione delle tombe nel cimitero ebraico in Francia - ha aggiunto - ricorda i giorni bui della storia del popolo ebraico". Il premier Benyamin Netanyahu aveva già fatto un appello analogo dopo gli attentati del gennaio 2015 a Parigi. (ANSAmed)