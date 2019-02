Usa:Vandali su statua bacio Times Square

ROMA, 20 FEB - Il giorno dopo la morte dell'autore di una delle foto più iconiche del XX secolo, la celebre immagine del marinaio che bacia una donna a Times Square, una statua dedicata a quell'attimo del 14 agosto 1945 è stata vandalizzata in Florida da sconosciuti che hanno scritto l'espressione '#MeToo' su una gamba della giovane donna vestita da infermiera. Secondo quanto riporta la Bbc online, che pubblica oggi la foto della statua battezzata 'Resa Incondizionata', i vandali hanno usato una vernice a spruzzo rossa per scrivere l'espressione creata nel 2006 dall'attivista del Bronx Tarana Burke e adottata dalle recenti campagne sulle molestie sessuali. La statua, che si trova nella città di Sarasota, a circa 370 chilometri a nordovest di Miami, ha subito un danno stimato dalla polizia locale in 1.000 dollari (circa 880 euro). Per alcuni quella foto rappresenta un atto di molestia sessuale poiche' Mendonsa baciò Zimmer Friedman senza il suo consenso.