Ira Trump contro la star di Empire

NEW YORK, 21 FEB - "Che dici di MAGA e di decine di milioni di persone che hai insultato con i tuoi commenti pericolosi e razzisti? #MAGA". Il commento di Trump su Twitter, con riferimento allo slogan 'Make America Great Again', non si è fatto attendere dopo l'arresto di Jussie Smollett, l'attore della serie Tv Empire, colpevole di aver simulato un attacco razzista nei suoi confronti accusando ignoti di averlo attaccato proprio al grido dello slogan trumpiano. Dopo aver raccontato di aver subito l'aggressione alla fine dello scorso gennaio Smollett aveva anche detto che l'America e' un 'MAGA Country'.