Iran: esercitazioni in Stretto di Hormuz

TEHERAN, 22 FEB - La Marina iraniana ha cominciato le annuali esercitazioni militari - nome in codice Velayat-97 - nello strategico stretto di Hormuz, nel Golfo persico. Le operazioni si estenderanno fino al mare di Oman a nord dell'Oceano indiano in quattro fasi. Secondo la tv di Stato, navi da guerra, sottomarini, elicotteri e aerei da ricognizione parteciperanno alle esercitazioni per tre giorni. Inoltre, missili da crociera saranno lanciati per la prima volta dal nuovo sottomarino iraniano 'Fateh' e dalla nave 'Sahand'. Le manovre nello Stretto, attraverso il quale passa un terzo del petrolio mondiale, si terranno tra le tensioni crescenti con gli Stati Uniti e il ripristino delle sanzioni americane sul petrolio e l'industria iraniani.