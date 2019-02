Afghanistan, colloqui di pace in Turchia

ISTANBUL, 22 FEB - Un nuovo round dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Russia sull'Afghanistan si tiene oggi ad Ankara. Lo fa sapere l'ambasciata di Mosca in Turchia, che ospita in queste ore l'incontro tra l'inviato speciale di Vladimir Putin, Zamir Kabulov, e il suo omologo americano Zalmay Khalilzad. Le due parti avevano concordato di vedersi in Turchia come luogo neutrale. La prossima settimana, Khalilzad è atteso anche a nuovi colloqui con i talebani.