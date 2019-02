Nicaragua, tavolo di dialogo il 27

MANAGUA, 22 FEB - Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha annunciato che il 27 febbraio sarà costituito a Managua un Tavolo di Dialogo per consolidare la pace nel Paese. Nell'annuncio, avvenuto al termine di un discorso in commemorazione dell'85/o anniversario della morte del generale Augusto C. Sandino, Ortega ha precisato che si tratterà di un numero di delegati più contenuto di quelli convocati nel 2018. Da parte sua l'Alleanza Civica di opposizione, riferisce El Nuevo Diario, ha reso noti i nomi dei sei suoi delegati.