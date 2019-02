Ex capo 007 Maduro denuncia corruzione

CARACAS, 22 FEB - Hugo Carvajal, l'ex capo dell'intelligence militare di Hugo Chavez che ha riconosciuto Juan Guaidò come presidente legittimo del Venezuela, ha rivelato particolari sui rapporti fra i più alti dirigenti del regime chavista, compreso il presidente Nicolas Maduro, con reti di corruzione e narcotraffico, in una serie di interviste con il New York Times. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano, indicando che Carvajal, "ha raccontato il funzionamento interno di un governo nel quale, ha assicurato, il narcotraffico e la corruzione sono comuni e vengono gestiti da figure di alto livello, come Nestor Reverol, ministro degli Interni, Tareck El Aissaimi, attuale ministro dell'Industria ed ex vicepresidente, e lo stesso Maduro". Secondo Nyt, Carvajal "si è detto disposto a fornire prove contro il governo Maduro, se questo venisse a cadere".