Palermo, Ryanair cancella volo per Treviso: passeggeri bloccati in aeroporto

PALERMO - Oltre 150 passeggeri, fra cui disabili e bambini, sono rimasti bloccati questa sera in aeroporto a Palermo per la cancellazione del volo per Treviso da parte della compagnia low costa irlandese Ryanair. Il volo FR 08924 per Treviso era schedulato per le 19.55, ma dopo alcuni annunci di ritardo intorno alle 22 è arrivata l'improvvisa doccia fredda della cancellazione, senza alcun tipo di comunicazione preventiva ai passeggeri che avevano già effettuato il check in e si trovavano nell'area imbarchi. A quel punto i circa 150 passeggeri, esasperati, hanno cercato spiegazioni ai banchi della compagnia aerea ma senza trovare risposta. I motivi della cancellazione non sono stati resi noti da Ryanair che già nei giorni scorsi aveva cancellato sei voli da e per Palermo avvertendo i passeggeri poche ore prima della partenza. Secondo indiscrezioni, alcuni problemi tecnici ad altri velivoli avrebbero creato una carenza di aeromobili e messo in crisi i piani operativi della compagnia che però avrebbe risolto sulle spalle dei viaggiatori.

Ai passeggeri del volo per Treviso sarebbe stato offerto una notte in albergo a Palermo e la riprotezione sul primo volo disponibile, ma la cancellazione improvvisa ha "rotto le uova nel paniere" a chi aveva impegni o programmato vacanze.