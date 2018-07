Palermo, ragazza aggredita dal pitbull di casa: il cane le stacca un braccio a morsi

PALERMO - Un pitbull ha aggredito una ragazza di 23 anni in un’abitazione in via Agnetta a Villagrazia a Palermo. Il cane del convivente le ha staccato a morsi un braccio. I vicini hanno lanciato l’allarme sentendo le urla della donna. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La giovane è sottoposta ad un intervento nel reparto di chirurgia plastica all’ospedale Civico per cercare di conservare l'arto. La prognosi è riservata.

Indagini sono in corso per ricostruire quanto successo. Nel tentativo di bloccare il cane è stata ferita alla mano anche la madre della giovane.