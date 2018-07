Palermo, pitbull le stacca braccio: 23enne operata, ma perde uso arto

PALERMO - Perderà l’uso del braccio Federica, la giovane di 23 anni aggredita dal pitbull del fidanzato mentre si trovava in casa in via Agnetta a Palermo. Nonostante l’intervento durato 5 ore nel reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale Civico, i sanitari non hanno potuto riattaccare la parte del braccio che è stata sbranata dall'animale. La vittima dovrà essere sottoposta ad un altro intervento chirurgico ricostruttivo.

Anche la madre di Federica, che ha tentato di strappare la figlia dalla bocca del pitbull, è stata medicata dai medici con una ventina di punti di sutura alla mano.

Il cane adottato da piccolo ha tre anni e si sarebbe scagliato contro la giovane senza un motivo. I familiari raccontano che è sempre stato docile e affettuoso. Non si danno pace e non riescono a comprendere come sia stato possibile che si sia avventato contro Federica a cui voleva bene. L’animale è stato prelevato dagli operai della Reset e portato al canile municipale. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia municipale di Palermo.