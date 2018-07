Operaio cade da impalcatura di 2 metri a Villa Sofia: ferito

PALERMO - Un operaio di 24 anni L.B.V. è caduto da un impalcatura mentre stava facendo dei lavori di manutenzione tra i viali dell’ospedale Villa Sofia. Il lavoratore era insieme ai colleghi di un’impresa che si era aggiudicata i lavori per la passerella esterna per disabili in uno dei reparti quando è caduto da un altezza di due metri e mezzo. Portato al pronto soccorso i medici gli hanno riscontrato alcune fratture e uno schiacciamento del torace. L’operaio non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Sono intervenuti anche i tecnici dell’ispettorato del lavoro per accertare il rispetto delle norme di sicurezza.