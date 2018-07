Scontro fra 3 auto lungo Palermo-Sciacca: due feriti gravi, tra cui bimbo

Palermo - Grave incidente stradale lungo la statale 624 Palermo-Sciacca. Per cause ancora da accertare tre auto si sono scontrate al km 48+500 nei pressi di Camporeale. Ad avere la peggio è stato un 34enne che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Immediatamente soccorso è stato trasportato prima all’ospedale Civico di Palermo e poi all’Ismett per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita.



Feriti nello scontro anche un bimbo di tre anni, che è stato condotto in elisoccorso all’Ospedale dei bambini di Palermo, e il conducente dell’Opel Corsa su cui viaggiava il piccolo, trasportato all’ospedale di Partinico. Le condizioni di quest’ultimo, comunque, non sarebbero preoccupanti. L'automobilista della terza vettura, invece, è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri.