Volotea, boom a Palermo: premiato il duemilionesimo passeggero....

PALERMO - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa basata a Palermo, ha toccato quota 2 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo siciliano. Un traguardo importante che Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Natale Chieppa, direttore generale dell’Aeroporto di Palermo, hanno festeggiato oggi, premiando il fortunato passeggero, Dario Genovese.Durante i primi sei mesi dell’annoVolotea ha, inoltre, trasportato da e per Palermo più di 268.000 passeggeri.

Dario, studente di 22 anni della Facoltà di Statistica all'Università di Palermo in partenza per la Croazia con amici, è il secondo milionesimo passeggero Volotea al Falcone Borsellino e ha ricevuto un premio davvero speciale, un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Palermo: Ancona (novità 2018), Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona in Italia, Bordeaux, Lione (novità 2018), Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa in Francia, Bilbao (novità 2018), Ibiza, Malaga, Palma di Maiorca in Spagna, Spalato (novità 2018) in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Rodi (novità 2018), Santorini e Zante (novità 2018) in Grecia.

«Siamo orgogliosi di festeggiare il nostro secondo milione di passeggeri trasportati a Palermo dove, per l’estate, offriamo più di 500.000 posti in vendita - ha commentato Rebasti - Abbiamo raggiunto nel capoluogo siciliano un importante risultato, che premia la nostra strategia di operare collegamenti comodi, veloci e diretti dallo scalo verso un ventaglio di destinazioni ampio e diversificato».