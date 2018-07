Cliente tenta di strangolare prostituta per derubarla: arrestato

PALERMO - Ha cercato di strangolare una prostituta per portarle via i soldi e il cellulare. L’uomo di 32 anni, V.L. è stato identificato e arrestato a Palermo. Nella sua Smart è stato trovato il cellulare della vittima. L’aggressione è avvenuta domenica sera. La donna ha cercato di attirare l'attenzione di una coppia, che non si è fermata ma ha chiamato la polizia. Gli agenti l’hanno quindi raggiunta. Ha raccontato di essere stata avvicinata da un cliente in corso dei Mille, di essere stata portata in periferia, a Brancaccio, e aggredita dall’uomo che le ha portato via i soldi e il cellulare.