Grosso albero cade alla Zisa di Palermo: un ferito e auto danneggiate

PALERMO - Un grosso albero alto 10 metri è crollato in strada nel quartiere Zisa. Il bilancio è di un ferito e diverse auto danneggiate. L’albero è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell’Enel per ripristinare una linea elettrica interrotta dall’incidente. Il ferito è stato portato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

Foto da PalermoToday