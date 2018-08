Continua a far discutere la mostra di Palermo coi video di sesso con le piante

PALERMO - Ammonta a quasi 2 milioni e mezzo di euro la cifra che il Comune ha erogato alla fondazione "Manifesta 12 Palermo" a gennaio 2018, a copertura delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 2017. Purtroppo alcune delle opere proposte nel corso della manifestazione risultano quanto meno discutibili. E’ il caso dell’installazione "Pteridophilia", attualmente esposta all’Orto Botanico, realizzata dall’artista cinese Zheng Bo.

"Non spetta a noi attribuire valore artistico a un’opera, nè tantomeno giudicarla, ma di certo possiamo e dobbiamo appellarci ai canoni del buon gusto e del decoro, riconoscendo altresì che la libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella del nostro prossimo, soprattutto se di mezzo ci sono bambini" scrive in una nota il consigliere del Movimento 5 Stelle e componente della commissione cultura, Viviana Lo Monaco. "Ci chiediamo chi abbia valutato opportuna la scelta di inserire questo video con esplicite imitazioni di atti pornografici nel percorso di un giardino pubblico, un luogo aperto e frequentato anche da famiglie, privo di adeguata vigilanza e di una chiara inibizione del percorso in caso di presenza di minori. Neanche il libretto realizzato e distribuito dall’Amministrazione comunale riporta delle indicazioni circa le mostre adatte o meno a un determinato pubblico. Pertanto, chiediamo al Direttore di Manifesta, il dr. Albergoni, all’Assessore alla Cultura e al Sindaco di intervenire prontamente sulla questione, assumendosi le proprie responsabilità di fronte all’intera collettività".