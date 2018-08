Dispersi in montagna avvistati dal mare e salvati a Capo Gallo

PALERMO - Due ragazzi di vent'anni dispersi in montagna nella zona della Grotta dell’olio a Capo Gallo a Palermo, sono stati soccorsi dai forestali e dai vigili del fuoco. Decisivo l’intervento degli «Amici della costa», che dal mare hanno individuato i due dispersi tramite un teleobiettivo e hanno indicato alla guardia costiera la posizione esatta alle squadre di soccorso. Adesso i due ragazzi sono stati soccorsi. Uno di loro con alcune escoriazioni è stato portato dai sanitari del 118 in ospedale per essere medicato.