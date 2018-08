Alberto di Monaco da oggi è palermitano con cittadinanza onoraria

PALERMO - Il principe Alberto II di Monaco da oggi è palermitano. Il sindaco Leoluca Orlando gli ha conferito nel pomeriggio a Villa Niscemi, a Palermo, la cittadinanza onoraria "per i rilevanti impegni sociali profusi nella salvaguardia dell'ambiente e nello sport e progetti di sviluppo" nel Sud del mondo. La cerimonia è stata preceduta da un breve colloquio privato tra l'erede al trono della famiglia Grimaldi e Leoluca Orlando nello studio del sindaco nella sede di rappresentanza del Comune. "Sono molto felice e onorato di essere diventato cittadino onorario" ha detto il principe Alberto di Monaco, aggiungendo che "l'incontro di oggi testimonia la forza dei nostri legami e non lo dimenticherò mai" Alberto di Monaco ha fatto tappa oggi nel capoluogo siciliano per la 14/ma edizione della regata Palermo-Montecarlo, salpata in tarda mattinata dal Golfo di Mondello e diretta nel Principato, dove arriverà tra 5 cinque giorni.