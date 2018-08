Palermo, auto in sosta su A29 per non pagare parcheggi aeroporto provocano incidente

PALERMO - Incidente stradale sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo poco prima dell’aeroporto Falcone Borsellino. Lo scontro è stato provocato dalle auto parcheggiate in corsia d’emergenza, in attesa dei voli in arrivo, per evitare di pagare il parcheggio o di incappare nel divieto di sosta in vigore nello scalo. L’incidente ha coinvolto tre auto (una Fiat Punto, una Hyundai I20 e una Mercedes) e compromesso l’arrivo in aeroporto di passeggeri in partenza.



Gli agenti della Polstrada hanno compiuto i rilievi e gli uomini dell’Anas sono intervenuti per gestire il traffico e ripulire l’asfalto dai detriti delle vetture e da olio e benzina versati sulle corsie. «Lo segnaliamo da tempo e anche questa volta lo segnaleremo alle forze dell’ordine: è pericoloso e incivile parcheggiare le auto in corsia d’emergenza nella bretella autostradale, invece di parcheggiare nelle aree autorizzate - dice la Gesap, società che gestisce lo scalo di Punta Raisi - Si tratta di un rischio altissimo per quanti si recano in aeroporto. Questa abitudine deve finire anche sulle rampe che immettono nell’area dello scalo, dove vigilerà la polizia municipale di Cinisi».