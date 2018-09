Bagheria, colpi di cric a migrante nigeriano: denunciato aggressore

PALERMO - Un nigeriano di 30 anni è stato aggredito ieri sera in via Bernardo Mattarella a Bagheria (Pa) nei pressi della gelateria 'Anni 20' da un pregiudicato bagherese di 25 anni. L’aggressore, che è stato identificato e denunciato, avrebbe colpito con un cric la vittima per futili motivi. «Calmati fratello», avrebbe detto la vittima. I poliziotti del commissariato di Bagheria sono intervenuti, ascoltando diversi testimoni e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La vittima è stata medicata in ospedale e ha una prognosi di 10 giorni.



Lo psicoterapeuta Leonardo Fricano, ieri tornando da Palermo, ha visto confusione davanti la gelateria, si è informato e poi su Fb ha scritto: «Si è consumata una violenta aggressione ad un mio amico e ragazzo di colore. L’aggressione è stata voluta da parte di un gruppo di persone che si sono scaraventate su Federico colpendolo in testa con un crik. La persona ferita è un ragazzo che conosco bene ed è una gran brava persona che lavora, educata e che non farebbe mai male a nessuno».

Per Fricano «il giovane era stato seguito dalla comunità di Sant'Antonio a Bagheria che lo ha sostenuto fin da quando è arrivato trovandogli anche un lavoro. Fa dispiacere come la cattiveria spinga come bestie un gruppo di persone ad accanirsi contro un solo ragazzo. Queste persone si devono vergognare per la loro viltà, non si fa così contro una persona inerme».