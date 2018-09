Palermo, sub in difficoltà individuato e salvato dopo ore di ricerche

PALERMO - E’ stato ritrovato vivo, dopo ore di ricerche, un sub che si era immerso questa mattina nel mare di Ficarazzi (Palermo) per una battuta di pesca. Gli amici lo aspettavano al lido La Martinica, e quando si era fatto tardi hanno lanciato l’allarme. Vigili del fuoco, sommozzatori dei pompieri e capitaneria di porto hanno cominciato le ricerche, trovandolo dopo ore in un’insenatura dove aveva cercato rifugio a causa del peggioramento delle condizioni del mare. Messo in salvo, è stato affidato alle cure del 118.