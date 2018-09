Minacce a sindaco Termini Imerese, divieto di avvicinamento per due

PALERMO - «Fino a quando entro in Comune come Rambo io non ho niente da perdere», si leggeva su Facebook. E questa una delle minacce al sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta e all’assessore con deleghe alle Politiche Sociali, diversamente abili, pari opportunità, politiche giovanili e Scuola Rosa Lo Bianco che V.L. 35 anni ha scritto sul social network. Adesso con l’accusa di tentata estorsione i carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dagli amministratori, a lui e a D.B.J., 28 anni. I due lamentavano la mancata assunzione nei cantieri di servizio istituiti dal Comune e finanziati dall’Assessorato regionale della Famiglia.