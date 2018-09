Ficarazzi, crollano massi sopra spiaggia dei «Crastonelli»: allarme lanciato da bagnanti

PALERMO - Crolli di massi dal roccioso di Ficarazzi sopra la spiaggia dei «Crastonelli». L’allarme è stato lanciato dai bagnanti. Polizia municipale e protezione civile hanno chiuso e transennato la spiaggia per motivi di sicurezza. Il sindaco Paolo Francesco Martorana ha emesso l’ordinanza di chiusura con urgenza. Sono in corso dei sopralluoghi. Nel crollo non ci sono stati feriti.