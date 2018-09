Ustica, barca a vela in fondo al mare: trovati documenti ma non i proprietari

PALERMO - I pescatori di Ustica hanno trovato in fondo al mare, a 7 miglia dallo scoglio del Medico, un’imbarcazione a vela. L’imbarcazione da diporto è stata rimorchiata al porto dell’isola. Sono in corso indagini da parte della Capitaneria di Porto. Sarebbero stati trovati documenti e sono in corso le ricerche dei proprietari.