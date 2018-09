Bottiglie d'acqua destinate a fedeli Papa sequestrate da Nas a Palermo

PALERMO - I carabinieri del Nas, in occasione dei controlli per la visita del Santo Padre a Palermo, hanno sequestrato 30.888 bottiglie di acqua minerale. Tutte le confezioni erano stoccate, insieme a materiale ferroso in disuso, in un’area esterna a cielo aperto, su pedane in legno avvolte da cellophane, scoperte e in cattivo stato di conservazione, poiché esposte ai raggi solari diretti senza alcun riparo dalla luce e dagli altri agenti atmosferici, ad una temperatura ambientale di circa 30°c. Le bottiglie sono state acquistate in vista delle manifestazioni di domani a Palermo per essere vendute ai fedeli dalla titolare di una rivendita di acque minerali e bibite. La donna è stata denunciata per avere conservato ai fini della commercializzazione, alimenti in cattivo stato di conservazione.