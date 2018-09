Palermo inondata dalla pioggia Salta musical su Don Puglisi

PALERMO - Il maltempo ha causato disagi a Palermo, tante le strade trasformate in fiumi: da viale Michelangelo a Mondello. Automobilisti intrappolati sulle laterali dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, direzione città, che si è allagata all’altezza dell’ipermercato Leroy Merlin causando una lunga coda. I vigili del fuoco sono intervenuti chiudendo al traffico la bretella laterale. La pioggia intensa ha paralizzato anche la zona di Passo di Rigano. Chiuso un tratto di via Resuttana, inaccessibile da via De Gasperi, a causa di una voragine che si è aperta nell’asfalto: al lavoro la Protezione Civile. In via Villini Sant'Isidoro, a Baida, un camion è rimasto bloccato dopo essere sprofondato nell’asfalto. Decine di auto sono state liberate dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella zona di via Ugo La Malfa nei pressi di alcuni centri commerciali.

E a causa del temporale, è stato anche stravolto il programma previsto questa sera organizzato per accogliere i 5.000 giovani arrivati nel capoluogo. Sarebbe dovuto andare in scena un musical su padre Pino Puglisi, "l'Amore salverà il mondo" in scena sul palco montato nei pressi del teatro Politeama, ma la pioggia ha reso inagibile la struttura e l’organizzazione ha annullato lo spettacolo. Erano previste anche le testimonianze di Biagio Conte e di alcuni giovani. I ragazzi sono accolti in alcune parrocchie. Un momento di preghiera comune è previsto nella chiesa di San Francesco di Paola.