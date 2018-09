Francesco a Palermo come Wojtyla nella Valle dei Templi Monito a mafiosi: «Convertitevi!»

PALERMO - «Ai mafiosi dico: cambiate fratelli e sorelle! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte». Lo ha affermato papa Francesco durante la messa a Palermo. «Se la litania mafiosa è: 'Tu non sai chi sono io, quella cristiana è: 'Io ho bisogno di tè. Se la minaccia mafiosa è: "Tu me la pagherai", la preghiera cristiana è: "Signore, aiutami ad amare", ha detto il Pontefice nell’omelia.



«Voi sapete che il sudario non ha tasche - ha insistito Francesco, non si può portare niente».

«Ma padre Pino (Puglisi, ndr) aveva ragione: la logica del dio-denaro è perdente. Guardiamoci dentro. Avere spinge sempre a volere: ho una cosa e subito ne voglio un’altra, e poi un’altra ancora, sempre di più, senza fine. Più hai, più vuoi: è una brutta dipendenza, è come una droga. Chi si gonfia di cose scoppia. Chi ama, invece, ritrova se stesso e scopre quanto è bello aiutare, servire; trova la gioia dentro e il sorriso fuori, come è stato per don Pino».