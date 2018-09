Palermo, turista israeliano affitta gommone: ferito dalle eliche, è grave

PALERMO - Un turista israeliano di 22 anni è rimasto gravemente ferito nel mare di Mondello, a Palermo. Insieme ad altri due amici connazionali ha affittato un gommone e durante la traversata un’onda ha sbalzato in acqua uno dei tre. Gli amici l’hanno recuperato ma, come ha ricostruito la Capitaneria di porto, con una manovra sbagliata e così l’elica gli ha ferito gravemente una gamba (c'è il rischio che debba essere amputata) e provocato tagli al torace e alla spalla. A soccorrerlo due motociclisti della polizia municipale che sono intervenuti per prestare i primi soccorsi. Portato a riva, sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno portato a Villa Sofia. Sull'episodio indaga la Capitaneria di porto.

In una nota il sindaco, Leoluca Orlando, e il comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese, sottolineano come "la professionalità dei due agenti della municipale ha oggi probabilmente contribuito a salvare una vita"