Scalatori in difficoltà su Monte Pellegrino: partono i soccorsi

PALERMO - Complesso intervento di soccorso in parete in corso a monte Pellegrino, dove due scalatori italiani, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati a circa 100 metri da terra. I due, si sono trovati in difficoltà mentre arrampicavano sulla rocca dello Schiavo, sulla via della Mùrtola lunga poco più di 200 metri. All’arrivo del buio hanno chiamato con il cellulare il 118 che, a sua volta, ha avvisato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Tecnici del Cnsas in pochi minuti hanno raggiunto la zona e si preparano a calarsi dall’alto per raggiungerli e portarli in salvo.