Palermo, presunto caso meningite a scuola: genitori tengono figli a casa

PALERMO - Tensione stamattina in una scuola comprensiva a Palermo dove molti genitori hanno preferito non lasciare i propri figli in aula dopo che si è diffusa nelle chat dei social network la notizia che una bimba ieri è stata trasferita in elisoccorso a Messina dopo aver perso i sensi mentre si trovava nella sede dell’istituto. I genitori parlano di un presunto caso di meningite e per questo motivo molti bambini non sono fatti entrati a scuola, anche nel vicino plesso della media. I genitori della bimba avevano portato la figlia nell’ospedale Cervello, ma sembra che non ci fossero posti per il ricovero da qui la decisione di trasportarla in elisoccorso a Messina dove i medici stanno facendo tutti gli accertamenti.