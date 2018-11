PALERMO - Sarà presentato domani sabato 3 novembre a Palermo, nel Teatro Santa Cecilia, il libro "Un morto ogni tanto", il primo scritto da Paolo Borrometi, il giornalista sotto scorta che sul suo sito indipendente La Spia.it denuncia ormai da anni gli intrecci tra mafia e politica e gli affari sporchi che fioriscono all'ombra di quelli legali.

Dallo sfruttamento e dalla violenza che si nascondono dietro la filiera del Mercato ortofrutticolo di Vittoria al pomodorino Pachino Igp, alla compravendita di voti, dal traffico di armi e droga alle guerre tra i clan per il controllo del territorio, le inchieste raccontate nel libro di Paolo Borrometi compongono il quadro chiaro e allarmante di una mafia sempre sottovalutata, quella della Sicilia sud-orientale.

Il tutto filtrato dallo sguardo, coraggioso e consapevole, di un giornalista in prima linea, costretto a una vita sotto scorta: alla prima aggressione, che lo ha lasciato menomato, sono seguite intimidazioni, minacce, il furto di documenti importantissimi per il suo lavoro, sino alla recente scoperta di un attentato che avrebbe dovuto far saltare in aria lui e la sua scorta.

Domani, nel corso della presentazione del libro, che offrirà anche letture di Anita Indigeno, interventi del questore di Palermo Renato Cortese, del giornalista de "La Repubblica" Salvo Palazzolo e di Ficarra e Picone.