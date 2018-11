Meteo, il Palermitano sommerso dal fango Non resta che aspettare "estate di S.Martino"

Petralia Soprana (Palermo) - Il maltempo non concede tregue, almeno per il momento, in Sicilia. Ad essere maggiormente colpita oggi è la parte occidentale dell'Isola. Strade completamente invase dal fango e trasformate in fiumi, smottamenti e allagamenti. La situazione più critica si registra a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dove ieri a causa della pioggia, il fiume Salso è straripato nei pressi della frazione Raffo. Stamani la pioggia è tornata a cadere nel Comune delle Madonie.

"I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto" dice il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allarme rosso lanciato ieri dalla Protezione civile. A causa del maltempo e dei violenti temporali, infatti, il primo cittadino ha deciso di lasciare a casa gli studenti e di consigliare a tutti i cittadini di non uscire di casa. La situazione della viabilità è altrettanto critica. Infatti, le forti piogge che hanno creato frane e allagamenti hanno reso pericolosissime tutte le strade. La Protezione civile comunale si è messa subito in moto intervenendo, già ieri pomeriggio, in vari punti del territorio per liberare le strade da fango e detriti. E oggi la situazione resta di massima allerta, spiegano dal Comune.





Sul fronte previsioni, per la giornata di domani il quadro non migliora di molto. Gli ultimi aggiornamenti sul violento ciclone in arrivo al Sud Italia, come informa ilMeteo.it, sono davvero spaventosi per l’entità del maltempo delle prossime 48-72 ore: i fenomeni più estremi, domenica 4 Novembre, si estenderanno a Sardegna e Calabria per poi estendersi nei primi giorni della prossima settimana a tutto il resto del Paese, specie in Puglia, nelle Regioni centrali tirreniche e al Nord. Domenica il ciclone scatenerà un furioso fronte temporalesco dalla Sicilia centrale fino alla Calabria jonica, con temporali molto intensi. Altri fenomeni violenti colpiranno la Sardegna, in modo particolare nei settori tirrenici dell’isola.





"Un decisivo segnale di cambiamento però è previsto verso l’8 di Novembre, prende sempre più piede l’ipotesi che un vasto campo di Alta Pressione possa estendersi dal Nord Africa su buona parte dell’Europa Centro Occidentale, regalando anche alla Sicilia, un clima da "estate di San Martino". Un'estate che però non durerà molto.