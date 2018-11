Palermo: denunciò il pizzo, picchiato a sangue il titolare di un disco pub

PALERMO - Aveva denunciato il pizzo e si era costituito parte civile contro i suoi estortori. Ma criminalità organizzata non glielo ha perdonato. E lo Stato non è riuscito a proteggerlo come avrebbe dovuto. Giovanni Caruso, titolare insieme con altri soci di un pub discoteca a Palermo, è stato infatti picchiato sotto casa stamane poco prima delle 5. L’uomo appena sceso dalla sua auto è stato affrontato da tre persone che hanno cominciato a colpirlo con calci e pugni lasciandolo a terra. Alcune persone hanno chiamato i carabinieri che ora indagano. La vittima è stata portata in ospedale.

Il commerciante si era costituito parte civile nel processo contro il clan mafioso del Borgo vecchio e aveva denunciato le richieste del racket delle estorsioni. L’8 novembre scorso il gup di Palermo aveva condannato complessivamente a oltre mezzo secolo di carcere 13 tra estorsori, boss e uomini d’onore della cosca che imponeva il pizzo anche a Caruso. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni e rapina. La pena più alta (6 anni e 4 mesi) è stata inflitta al capomafia Fabio Bonanno. Salvatore D’Amico ha avuto 4 anni e 6 mesi, Elio Ganci 2 anni e 2 mesi in continuazione con una precedente condanna, Luigi Miceli 5 anni e 2 mesi e Domenico Tantillo 5 anni e 8 mesi. E ancora 3 anni e 8 mesi a Antonino Siragusa, 2 anni e 2 mesi a Francesco Russo, 5 anni e 2 mesi ad Antonio Tarallo, 4 anni e 8 mesi a Gianluca Lo Coco, 2 anni e 8 mesi a Salvatore Russo, 4 anni e 8 mesi a Giuseppe La Malfa, 4 anni e 8 mesi a Cristian Cinà, 3 anni e 4 mesi a Domenico Consiglio. Erano stati assolti Massimiliano Tabbita, Francesca Verducci, Marco Verducci, Domenico Canfarotta, Marcello D’Amico e Nunzio La Torre.

Giovanni Caruso, che gestiva con altri cosi il disco pub Rivendell (ex Dorian), in via Rosario Gerbasi, si trova come detto in ospedale. La vittima ha varie ecchimosi e alcune fratture. Il locale di Caruso si trova al Borgo vecchio, zona sede di un mercato storico, e la vittima si costituì parte civile nel processo contro mafiosi ed estorsori (condannati due giorni fa) che lui aveva contribuito a far arrestare dopo essere stato convocato dai carabinieri e aver ammesso di pagare il pizzo.

Sulla famiglia mafiosa del Borgo vecchio si sono concentrate le indagini della procura palermitana per trovare i colpevoli dell’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà massacrato a bastonate davanti al suo studio legale la sera del 23 febbraio 2010 e morto alcuni giorni dopo. Uno degli imputati del processo per quel delitto è Antonino Siragusa che è stato condannato a 3 anni e 8 mesi nel procedimento che ha coinvolto Caruso come vittima. Per il delitto Fragalà non è ancora chiarissimo il movente - ci sono pentiti che dicono che bisognava dare la lezione a un legale che faceva collaborare gli indagati con la magistratura e altri che parlano di uno sgarbo che il legale avrebbe fatto a un un uomo che orbita nel pianeta mafia corteggiando la moglie - ma i collaboratori sembrano concordi nel dire che il legale doveva solo essere picchiato pesantemente e che non doveva morire. Sia la vicenda di Caruso che quella di Fragalà hanno come radice comune i mafiosi picchiatori del Borgo vecchio.