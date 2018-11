Conferenza Libia, premier Conte "amico affidabile" della Libia: con Haftar sulla via del "compromesso"

Palermo - Seconda giornata di lavori a Villa Igiea a Palermo per la Conferenza sulla Libia organizzata dal governo italiano.

Alle 8.30, prima dell’inizio ufficiale, è prevista al momento una serie di incontri a formato variabile con il premier Giuseppe Conte e i principali protagonisti libici, tra cui il generale Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale, Fayez al Sarraj, e gli altri attori internazionali. Alle 9.45 Conte ha accolto i capi delegazione, per una foto di famiglia. Alle 11 si aprirà la sessione plenaria che dovrebbe concludersi dopo due ore. E già in mattinata un incontro importante al quale ha partecipato il

premier Conte, tra i leader libici Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar. All’incontro, hanno preso parte anche il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia Essebsi, il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il ministro degli Esteri francese Le Drian, il premier algerino Ouyahia e l'inviato Onu per la Libia Salamè. I due principali leader si sono stretti la mano, sotto lo sguardo soddisfatto di Conte, e si sarebbero anche scambiati un bacio.

Al termine del summit, è prevista una conferenza stampa di Conte.

Il premier fino a notte è stato impegnato nell'incontro bilaterale con il generale Khalifa Haftar, incontro che si è concluso con un dato: l’uomo forte della Cirenaica non è arrivato a Palermo, sede della Conferenza per la Libia organizzata dall’Italia, per fare da comparsa. Stamane tornerà a Villa Igiea per una serie di incontri che coinvolgeranno, tra gli altri, il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, l’inviato dell’Onu Ghassam Salamè e i leader di Tunisia e Algeria. L’obiettivo, per il governo italiano, è coinvolgere in una stessa riunione Haftar e il leader del governo riconosciuto di Tripoli Fayez al Sarraj. Obiettivo che, rispetto ad una manciata di ore prima, appare a portata di mano, anche se saranno solo i contatti che andranno avanti nella notte a dirimere il nodo.



Il faccia a faccia tra Conte e Haftar è stato cordiale e ha avuto luogo solo dopo che le delegazioni invitate alla cena di benvenuto lasciano Villa Igiea. Il premier italiano, citando Nelson Mandela, ha invitato Haftar a tentare la via del compromesso con gli altri tre leader libici presenti a Palermo, ai quali Conte si era rivolto, nel corso della cena, spronandoli a diventare "padri nobili" del futuro della Libia. Il bilaterale tra Conte e Haftar, durato circa un’ora, secondo fonti di Palazzo Chigi, è stato positivo. Haftar, rivolgendosi al premier, lo avrebbe definito «un amico affidabile» e avrebbe sottolineato come la Conferenza di Palermo rappresenti "un’ottima occasione" per la Libia. Anche se «la foto di famiglia» tra i 4 protagonisti-rivali della Libia, al momento, resta nel campo delle ipotesi: la presenza di Haftar alla plenaria, prevista alle 11, è tutt'altro che confermata. Il generale, capo della Cirenaica, nella prima giornata del summit, ha volutamente saltato la cena di benvenuto alla quale non ha preso parte neanche Medvedev.