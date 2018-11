Palermo, è Black Friday per trasporto pubblico: biglietto unico per bus e tram

PALERMO - Il 23 novembre basta un solo biglietto Amat per viaggiare sia sugli autobus e che sui tram a Palermo. E' il Black Friday dell’azienda municipale che gestisce il trasporto pubblico. Dunque niente navette, ma un biglietto unico che non sarà solo al centro storico ma esteso a tutta la città. Con un unico tagliando, al costo di 1,4 euro, si potrà in pratica utilizzare sia gli autobus che i tram per tutta la giornata, dall’inizio del servizio fino alla mezzanotte. «È un’iniziativa importante con cui vogliamo rispondere alle esigenze dei palermitani - dice Michele Cimino presidente dell’Amat - Cercheremo di garantire al meglio il servizio». Nella speranza che, stavolta, nessuno prenda di mira i mezzi dell’azienda, vittima negli ultimi tempi di numerosi atti vandalici».