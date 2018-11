Palermo, auto si ribalta dopo scontro e finisce su binari tram: grave 29enne

PALERMO - Violento scontro tra due auto poco prima delle 3 di questa notte all’incrocio tra Viale Regione Siciliana e Corso Calatafimi. All’altezza del semaforo il violento impatto tra una Smart e una Punto. La prima auto si è ribaltata finendo sui binari del tram. L’uomo, C.F. di 29 anni, è stato estratto dall’auto da una squadra dei Vigili del fuoco. Un’ambulanza del 118 lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente della Punto, A.F. di 24 anni, è invece rimasto ferito meno gravemente ed è stato trasportato all’ospedale Policlinico. Gli agenti dell’infortunistica stradale della Polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire chi dei due non abbia rispettato la precedenza al semaforo. Intanto sono stati richiesti esami per accertare l’eventuale tasso alcolemico o di sostanze stupefacenti nel sangue dei due conducenti. La Smart è rimasta per diverse ore sui binari del tram ed è stato necessario l’intervento un carro attrezzi per spostarla.