Motociclista muore a Palermo nello scontro con un'auto

PALERMO - Pietro Brasile, 44 anni, palermitano, è morto in un incidente stradale a Palermo in vale Regione siciliana. Lo scontro si è verificato all’altezza del Baby Luna. Il motociclista era su una Ducati Monster e si sarebbe scontrato con un’auto. I rilievi sono eseguiti dalla polizia municipale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. E’ intervenuto il medico legale che ha eseguito l’ispezione sul corpo dell’uomo. Il traffico è rimasto paralizzato per ore.