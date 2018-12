Confiscati beni per 500 mila euro a sorvegliato speciale di Partinico

PALERMO - La polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca beni da 500 mila euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti di Gaspare Mattina, 41 anni di Partinico (Palermo), dal 2017 sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I sigilli sono scattati ad una villa. Lo scorso 7 maggio del 2014 Mattina è stato arrestato dagli agenti del commissariato perché trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa e munizioni e condannato, in via definitiva, alla pena di 2 anni di reclusione. In base alle indagini patrimoniali degli agenti di polizia sul nucleo familiare di Mattina è emersa la sproporzione economica tra gli acquisti mobiliari ed immobiliari i redditi percepiti: la villa è stata acquistata da un parente e ristrutturata nonostante i redditi dichiarati non garantirebbero il sostentamento familiare.