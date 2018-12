Palermo, striscione di Forza Nuova contro gli assenteisti della Regione

PALERMO - Due striscioni che attaccano i dipendenti dell’Assessorato alla Salute della Sicilia, raggiunti, qualche giorno fa, da un provvedimento di custodia cautelare per casi di assenteismo cronico, sono stati affissi dai militanti del movimento politico Forza Nuova proprio davanti agli uffici dell’assessorato. "Assistiamo sempre alla solita storia: dipendenti pubblici che, senza scrupolo alcuno, fanno i comodi loro durante l’orario di lavoro, allontanandosi spessissimo e a lungo dall’ufficio al quale sono assegnati", è il commento di Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova.

"Si tratta di un fenomeno gravissimo e squallido che mostra il profondo disprezzo per il senso del dovere da parte chi, pur retribuito per mansioni sulla carta importanti per la comunità, magari raccomandato e protetto da qualche politico in carriera a cui porta pacchetti di voti, utilizza il cosiddetto "posto" per fare i propri porci comodi - dice - In uno Stato forzanovista non ci sarebbe spazio per simili soggetti, non è con gente simile che si può puntare alla rinascita italiana che auspichiamo".