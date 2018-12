Differenziata, soldi ai Comuni "virtuosi": Regione ripristina fondo

PALERMO - Con un emendamento approvato la scorsa notte in commissione Bilancio all’Ars, è stato ripristinato il fondo destinato alle amministrazioni comunali "virtuose" nelle cui città la raccolta differenziata supera il 65%. Si tratta in particolare di 31 comuni, cui con la finanziaria dello scorso anno era stato destinato complessivamente un importo di 5 milioni di euro che però la Giunta aveva deciso di ridurre considerevolmente.



In questi comuni la differenziata tocca punte anche del 82%. Fra i sostenitori dell’emendamento anche il deputato di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice che sottolinea come «è stato evitato uno scippo a danno di quelle amministrazioni che si impegnano e raggiungono risultati di tutto rispetto».

Anthony Barbagallo parlamentare Pd e componente della Commissione Territorio ed Ambiente all’Ars aggiunge: "In Commissione abbiamo ottenuto il ripristino parziale del fondo che premia le amministrazioni virtuose ma l’assegnazione è rimasta bloccata a causa delle lungaggini burocratiche che ne regolamentano l’accesso. Chiederemo, che il farraginoso iter che coinvolge Arpa, Funzione Pubblica e Dipartimento Acque e Rifiuti, venga facilitato così da consentire a tanti piccoli Comuni di ottenere facilmente un contributo spesso indispensabile per chiudere i bilanci entro l’anno. Per i Comuni in dissesto ed in pre-dissesto, inoltre, lo stanziamento esitato dalla Commissione Bilancio, è estremamente esiguo - conclude il parlamentare PD - ci batteremo per rimpinguarlo al fine di garantire a tante piccole amministrazioni di pagare gli stipendi dei dipendenti".