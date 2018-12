Termini Imerese, sale per ripulire grondaia ma cade dal tetto e muore

PALERMO - Un anziano di 91 anni è morto in ospedale nel reparto di rianimazione dove era stato ricoverato dopo essere caduto dal tetto dell’abitazione a Termini Imerese (Pa). L’incidente si è verificato lo scorso 27 novembre. S.V. originario di Caccamo stava cercando di pulire la grondaia quando è scivolato ed è finito sull'asfalto. Nell’impatto con il suolo ha riportato una profonda ferita alla testa. Dopo alcuni giorni è morto in ospedale per le gravi ferite provocate dalla caduta.