Inseguono e picchiano venditore di rose bengalese: cinque ragazzi palermitani denunciati

PALERMO - Cinque minorenni palermitani sono stati denunciati dalla polizia per avere aggredito un venditore di rose del Bangladesh in piazza Bologni, a Palermo. Dopo l'aggressione i cinque sono stati bloccati dagli agenti delle volanti e identificati. Indagini in corso per accertare il motivo dell’aggressione. I cinque hanno fermato il giovane in corso Vittorio Emanuele, lo hanno inseguito e picchiato anche utilizzando alcune sedie.