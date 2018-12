Parcheggiatori abusivi a Palermo: al via denuncia penale e arresto per recidivi

PALERMO - E’ stata applicata per la prima volta a Palermo la nuova normativa che prevede la denuncia penale e la possibilità di arresto per i posteggiatori abusivi recidivi. Lo rende noto il sindaco Leoluca Orlando. «Nell’esprimere ancora una volta il mio ringraziamento ed apprezzamento - aggiunge - alle forze dell’ordine per l’impegno contro questo fenomeno criminale, spero che che l’applicazione per la prima volta a Palermo della denuncia penale per i posteggiatori abusivi recidivi funzioni da deterrente». «Resta però il fatto che la prima risposta e la prima soluzione al problema è quella del rifiuto da parte dei cittadini; - aggiunge - il rifiuto di pagare questo pizzo di strada dietro il quale, come qualsiasi pizzo, si nasconde la criminalità organizzata».