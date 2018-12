Droga nascosta nel pollo allo spiedo scoperta per un incidente stradale

Palermo - Soccorso dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, viene arrestato perché trovato in possesso di droga nascosta in un pollo allo spiedo. Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne originario di Gela (Caltanissetta), ma domiciliato a Santa Flavia, nel Palermitano, che dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di guida in stato di ebbrezza. Lunedì sera, intorno alle 20.30, un agente in servizio alla Questura di Palermo, percorrendo la via Litoranea che collega Santa Flavia ad Aspra, ha notato sul margine della strada una vettura ribaltata.



Immediatamente è sceso dall’auto per prestare soccorso all’automobilista rimasto intrappolato nell’abitacolo, che una volta liberato, "in evidente stato di alterazione alcolica", spiegano dalla Questura, ha rifiutato qualsiasi proposito di aiuto e si è avvicinato alla sua vettura ancora capovolta, cercando goffamente di rimetterla nella giusta posizione con il solo uso delle braccia.