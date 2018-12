Palermo, scontro a tutta velocità tra due auto: grave una ragazza

PALERMO - Scontro tra due auto alle prime ore del mattino all’incrocio tra via Sciuti e Via Lazio a Palermo. Una ragazza di 24 anni è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. A scontrarsi una Panda con a bordo la ragazza e una 500 condotta da un 21enne che ha riportato ferite lievi. Nello scontro danneggiata un’auto parcheggiata, il semaforo e i cartelloni pubbicitari limitrofi. Gli agenti dell’infortunistica stradale della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’impatto.